Суд отклонил просьбу о премировании 31 работника российского «Гугла»

Арбитражный суд Москвы отклонил просьбу признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО «Гугл» на сумму около 75 млн рублей незадолго до его банкротства, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Таким образом судья Валерий Марасанов отклонил заявление конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского.

Заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» о признании недействительными приказов о премировании <…> оставить без удовлетворения в полном объеме, — постановил судья.

Ранее Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российского имущества компании Volkswagen. Кроме того, в реестр требований кредиторов автоконцерна были включены требования компании «Камея» на сумму свыше 16,9 млрд рублей.

До этого суд Нижнего Новгорода обязал немецкий концерн выплатить почти 17 млрд рублей за расторжение контракта на сборку Skoda и VW в России. Долговые обязательства перед «Камеей» составляют 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, а также 119 тыс. рублей судебных издержек.