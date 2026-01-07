Стало известно, как Британия помогла США захватить российский танкер

Великобритания по просьбе США оказала военную помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» (Bella 1) в Атлантическом океане, сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства. Как уточнили в ведомстве, поддержка включала предоставление баз для американских военных, разведывательное обеспечение с воздуха, а также участие вспомогательного корабля королевского флота Tideforce в преследовании и перехвате судна.

Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1. Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз американским военнослужащим, участвовавшим в перехвате Bella 1, — говорится в сообщении.

Кроме того, за российским танкером вела наблюдение воздушная разведка стран НАТО — Великобритании, Ирландии и Франции. По имеющимся данным, для этого были задействованы самолет ирландской авиации, французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon, которые пролетали непосредственно над судном на его пути к северной части королевства.

В Минтрансе России заявили, что ни одна страна не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях других государств. В ведомстве уточнили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение на плавание под флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. Тем не менее 7 января на танкер высадились американские военные.