Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 21:47

Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении значительного числа заключенных — граждан страны и иностранцев, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Решение принято в рамках усилий по укреплению национального единства и мирного сосуществования в республике.

В целях содействия и сотрудничества в усилиях, которые мы должны предпринять для национального единства и мирного сосуществования, боливарианское правительство совместно с государственными органами приняло решение об освобождении значительного числа венесуэльских и иностранных граждан, — сказал Родригес.

Председатель Национальной ассамблеи призвал расценивать это решение как вклад в поддержку мира и процветания страны. По его словам, процесс освобождения заключенных уже начался.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался раскрыть возможные причины для ввода американских войск в Венесуэлу, сославшись на секретность военных планов. Глава Белого дома лишь заявил, что Вашингтон поддерживает очень хорошие и уважительные отношения с нынешней администрацией страны.

Венесуэла
заключенные
освобождения
тюрьмы
