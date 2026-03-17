17 марта 2026 в 20:13

В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза

Эксперт Симонов: Украина взорвала газовоз «Арктик Метагаз» с подачи Британии

Константин Симонов Константин Симонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украина взорвала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море с подачи Великобритании, заявил в интервью ИС «Вести» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, без помощи британских спецслужб непонятно, какая система наведения использовалась при атаке.

Украина совершила теракт при помощи, судя по всему, Великобритании, потому что иначе непонятно, какая там система наведения-то была, то есть с подачи Британии, которая тоже считает себя климатически ответственной страной, — сказал он.

Симонов напомнил, что Киев и раньше атаковал российские суда, но Европа предпочитала закрывать на это глаза.

Украина совершает теракт, который может привести к экологической катастрофе в Средиземном море. Я уже молчу про дроновые атаки на Черном море и Средиземноморье, — отметил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что России нужно досрочно уйти с рынка Европы после нападения ВСУ на газовоз. По его словам, сегодня отечественная газовая отрасль переориентируется на другие рынки, прежде всего на Китай.

