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08 июня 2026 в 21:04

ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 95 украинских БПЛА над территорией России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее украинские БПЛА совершили налет на пассажирский поезд Москва — Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара был ранен машинист, а его помощник погиб. Региональные власти заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражали в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы.

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