ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ

ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ Минобороны РФ сообщило об уничтожении 95 украинских БПЛА над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее украинские БПЛА совершили налет на пассажирский поезд Москва — Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара был ранен машинист, а его помощник погиб. Региональные власти заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражали в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы.