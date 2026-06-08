ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, уточнили в ведомстве.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.
Ранее украинские БПЛА совершили налет на пассажирский поезд Москва — Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара был ранен машинист, а его помощник погиб. Региональные власти заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражали в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы.