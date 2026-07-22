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22 июля 2026 в 02:51

США рассекретят данные об НЛО

Трамп разрешил экс-госслужащим рассекретить данные об НЛО

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам освободить бывших государственных служащих и подрядчиков от обязательств по соглашениям о неразглашении, если их работа была связана с расследованиями по теме НЛО, передает телеканал Fox News. Речь идет об отмене действия ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA).

Такие документы сотрудники обычно подписывают при получении доступа к секретной информации, и они продолжают действовать даже после завершения государственной службы. Однако ни о каких сроках не было сказано.

Ранее американский уфолог и писатель Кевин Рэндл заявил, что доказательства визитов инопланетян на Землю могут храниться в неопубликованных архивах Пентагона. По его словам, такие материалы действительно существуют, но неизвестно, готова ли администрация США их обнародовать.

До этого Соединенные Штаты обнародовали четвертую партию документов о наблюдениях за неопознанными летающими объектами. На сайте Пентагона опубликовано 40 файлов: 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения.

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