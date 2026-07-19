Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев

Доказательства визитов инопланетян на Землю могут храниться в неопубликованных архивах Пентагона, заявил РИА Новости американский уфолог и писатель Кевин Рэндл. По его словам, такие материалы действительно существуют, но неизвестно, готова ли администрация США их обнародовать.

Полагаю, что такие файлы еще существуют. И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать, — говорится в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты обнародовали четвертую партию документов о наблюдениях за неопознанными летающими объектами. На сайте Пентагона опубликовано 40 файлов: 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения.

Кроме того, согласно документам, опубликованным Пентагоном, в 1949 году военные США зафиксировали около 200 неопознанных летающих объектов за сутки в районе базы Сандия в Нью-Мексико, которая была связана с разработкой ядерного оружия. Материалы обнародованы к Международному дню НЛО, отмечаемому 2 июля.