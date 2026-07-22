Трамп хочет взять на пост генсека ООН главу ФИФА

Президент США Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН, передает газета The New York Post. По данным издания, 56-летний Инфантино сблизился с Трампом во время чемпионата мира по футболу.

Руководитель ФИФА активно стремился наладить отношения с американским лидером и включил его в программу турнира, проходившего в Северной Америке, пишут в СМИ. Также в декабре Инфантино вручил Трампу первую премию мира, учрежденную ФИФА.

Источник, близкий к Белому дому, сообщил изданию, что Трамп считает Инфантино человеком, который пользуется уважением во всем мире. По его словам, президент США также высоко оценивает способность главы ФИФА объединять людей.

Ранее Трамп заявлял, что не собирается поддерживать ни одну из команд в финале чемпионата мира по футболу. При этом он подчеркнул, что считает футболиста Лионеля Месси игроком с огромным потенциалом, и признался, что против аргентинца очень трудно делать ставки.