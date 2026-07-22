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22 июля 2026 в 04:04

«Чемодан без ручки»: в АТЭС перестали всерьез обсуждать Украину

МИД РФ: тема Украины ушла из повестки АТЭС

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский вопрос фактически исчез из повестки встреч Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, сейчас участники практически не обсуждают тему Украины, поскольку воспринимают ее как «чемодан без ручки».

Бердыев отметил, что АТЭС стала одной из первых крупных международных площадок, где тема Киева перестала играть заметную роль, а участникам удалось восстановить консенсус. Еще в 2023 году, во время председательства США в АТЭС, Вашингтон отказался от продвижения украинской повестки.

По словам Бердыева, этому предшествовали жесткие оценки со стороны участников форума в адрес Запада. В результате итоговые декларации вновь стали посвящены вопросам экономики и сотрудничества. При этом Бердыев добавил, что некоторые страны продолжают поднимать украинскую тему. В частности, он упомянул Австралию, Канаду и Новую Зеландию, отметив, что они «полностью пока пластинку не сменили» и периодически возвращаются к этому вопросу.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сообщил, что первые переговоры в новом статусе он проведет с Трампом и Зеленским. По словам британского политика, в беседе с последним он собирается заверить его в сохранении прежнего курса Лондона на поддержку Киева.

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