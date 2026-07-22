Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Ленобластью

Над территорией Ленинградской области уничтожены шесть беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, отражение атак продолжается.

Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА противника. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечалось, что все дроны были самолетного типа.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская. В результате удара ранения получили два человека, их госпитализировали.