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21 июля 2026 в 21:09

Россию атаковали 123 украинских дрона

Минобороны РФ: силы ПВО сбили над регионами 123 беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская. В результате удара ранения получили два человека, их госпитализировали.

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