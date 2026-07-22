Газовые и травматические пистолеты: что запрещено при самообороне

Травматические, газовые и пневматические пистолеты — популярные среди россиян средства самообороны. Однако их доступность может обернуться проблемой: применение таких средств в некоторых случаях может привести к уголовной ответственности. Как получить разрешение на покупку оружия, где можно носить средства самообороны и как не сесть в тюрьму за неправильное применение, — в материале NEWS.ru.

Как можно приобрести гражданское оружие

Порядок приобретения гражданского оружия зависит от его типа и мощности, рассказал NEWS.ru адвокат по уголовным делам Константин Степанов.

«Газовые баллончики (так называемая перцовка) и электрошокеры продаются свободно совершеннолетним россиянам, лицензия не нужна. Для приобретения газовых пистолетов и револьверов требуется открытая лицензия в Росгвардии, которая выдается на пять лет. Гражданину нужно достичь 18-летия и пройти медкомиссию», — пояснил Степанов.

По его словам, для покупки пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм лицензия не нужна. Такие средства нередко используются для развлекательной стрельбы, в том числе для страйкбола. Для более мощного оружия — свыше 7,5 Дж — лицензия обязательна. Степанов уточнил: с 2026 года был разрешен оборот пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, но не более пяти единиц в собственности.

«Травматическое оружие (ограниченного поражения) требует лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение и ношение», — отметил адвокат.

Нужно ли проходить курсы для приобретения газового и травматического оружия

Степанов сообщил, что для приобретения травматического оружия и газовых пистолетов обязательно прохождение специальных курсов.

«Необходимо сдать экзамен по безопасному обращению и подтверждать знания раз в пять лет. Для баллончиков, электрошокеров и пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж курсы не требуются», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что к любому оружию, будь то пневматическому или травматическому, нужно подходить со всей ответственностью. По его мнению, даже из рогатки можно «наделать таких дел, о которых древние греки могли бы написать несколько поэм».

«Я считаю, что любое оружие должно сочетаться с ответственностью его владельца. Нельзя просто взять и размахивать пневматической версией автомата Калашникова. Рынок охолощенного, пневматического оружия или массово-габаритных моделей не может жить по законам боевого оружия. Здесь необходим баланс между безопасностью и относительной доступностью», — сказал парламентарий.

При этом Милонов отметил, что курсы по владению оружием должны быть доступны гражданам.

«Нельзя допустить, чтобы они превращались в элитарные клубы владельцев ружей за миллионы рублей», — заявил депутат.

Можно ли носить с собой «травмат» и газовое оружие

Степанов пояснил, что газовые баллончики и маломощную пневматику можно носить с собой. Однако нужно учитывать, что иметь при себе средства самообороны, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, а также брать их на массовые мероприятия запрещено.

«Если вы решите перевозить гражданское оружие в общественном транспорте и автомобиле, то оно должно быть в кобуре, чехле, заводской упаковке и разряжено. Категорически запрещено оставлять оружие в салоне или багаже без присмотра. Перевозка свыше пяти единиц требует дополнительных оснований», — уточнил собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из травматического пистолета можно убить человека, пояснил Степанов.

«Вопреки распространенному мнению, „травмат“ отнюдь не игрушка. Например, судебно-медицинская практика фиксирует смертельные случаи от выстрелов из „Осы“. Выстрел в голову или грудную клетку с близкого расстояния может оказаться смертельным», — сказал собеседник.

Что грозит человеку за применение «травмата» или газового пистолета

Степанов подчеркнул, что при использовании «травмата» или газового пистолета можно превысить пределы самообороны, что грозит уголовным сроком.

«Причиненный вред должен быть соразмерен опасности нападения. Например, стрельба в безоружного обидчика после драки — это превышение самообороны, которое суды квалифицируют как умышленное причинение вреда. Угроза должна быть реальной: нельзя стрелять, если она была мнимой или нападение уже прекратилось. Кроме того, запрещено применять средства самообороны против женщин, инвалидов и детей, если только они не нападают группой или с оружием», — заявил адвокат.

По его словам, нужно сообщить в полицию в течение суток о случае применения гражданского оружия.

«С „травматом“ вы рискуете не только получить срок за превышение самообороны (ст. 108, 114 УК РФ), но и непреднамеренно лишить нападающего жизни, что повлечет гораздо более тяжкие последствия. Максимальное наказание по части 1 ст. 108 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы, по части 2 — до трех. Максимальное наказание по части 1 ст. 114 Уголовного кодекса — до года, по части 2 — до двух лет», — сказал Степанов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если использования травматического или газового оружия не удается избежать, то соблюдайте, насколько это возможно, расстояние до оппонента. Как правило, оно составляет не менее одного метра, сказал Степанов.

«После применения оружия своевременно окажите пострадавшему медицинскую помощь, вызовите службу скорой медицинской помощи и сообщите о случившемся в правоохранительные органы», — пояснил эксперт.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов рассказал NEWS.ru, что защищающиеся иногда оказываются на скамье подсудимых за превышение пределов допустимой самообороны.

«Например, вы хотели выстрелить в грудь, а попали в голову с тяжелейшими последствиями для нападающего», — пояснил депутат.

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