Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп

В Бразилии мать устроила самосуд над насильником своей 11-летней дочери. Она отрезала ему половой орган, зарезала и сожгла тело. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Две недели до убийства

История развивалась на юго-востоке Бразилии, в городе Белу-Оризонти. Обвиняемая 42-летняя Эрика Перейра была знакома со своим сожителем футболистом Амаро да Сильва с самых юных лет. В совместном браке у них родилась дочь, которая и стала объектом растления со стороны родного отца, передает издание Migalhas.

Еще за две недели до убийства, по словам Эрики, она узнала, что муж проявляет к их дочери сексуальное внимание. Женщина увидела переписку, в которой супруг отправляет 11-летней девочки сообщения эротического содержания.

Гениталии уродовала, пока он был жив

В доме назревал скандал, но опальный отец не просто не умерил свои преступные желания, а перешел к насильственным действиям. В ночь 11 марта 2025 года мужчина пробрался в комнату дочери, зажал ей рот и, спустив штаны, попытался надругаться над подростком.

Эрика, услышавшая странные звуки, отправилась в комнату дочери, где обнаружила мужа лежащим на девочке.

Согласно показаниям Эрики, она сразу же схватилась за нож и нанесла несколько ударов супругу. В последние минуты жизни Амаро женщина изуродовала его гениталии и отрезала член.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После, по данным следствия, в деле появился еще один фигурант, чья личность не раскрывается. Он помог отвезти тело убитого мужчины в лес. Там они расположили тело растлителя на пустыре и подожгли.

При этом версия следствия о произошедшем отличалась от версии Эрики. Прокурор считает, что женщина не сразу напала на насильника дочери. Она сначала опоила его неким веществом, после чего тот уснул. Затем она начала избивать его деревянной палкой и ножом. Позже с помощью лезвия она кастрировала еще живого мужа. Сама обвиняемая отрицала эту версию — она настаивает, что не использовала медикаменты, чтобы усыпить мужчину.

Должна быть освобождена

В конце марта второй суд присяжных, несмотря на жестокость расправы, оправдал бразильянку. Присяжные пришли к выводу, что женщина действовала в целях защиты своей дочери, приняв аргумент о самообороне, представленный управлением государственного защитника.

«Эрика отрицала, что накачивала жертву наркотиками или имела с ним сексуальные отношения в ту ночь. Присяжные приняли версию матери и оправдали Эрику по всем пунктам обвинения. Подсудимая, находившаяся под стражей, согласно решению присяжных, должна быть освобождена», — написал адвокат женщины в своем блоге.

