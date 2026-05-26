Воробьев рассказал о работе Единого центра поддержки бойцов СВО в Мытищах

В Едином центре поддержки участников СВО в Мытищах объединили несколько ключевых служб, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. На его базе действуют отделение фонда «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, МФЦ, военкоматы и прочие структуры. Такая организация работы центра позволяет обеспечить полное сопровождение бойцов и их семей — от первого обращения до решения всех вопросов, отметил глава региона.

У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом «Доброе дело», который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно. Мы поставили себе задачу, чтобы во всех муниципалитетах были адреса, куда может обратиться участник СВО и его родные. В Подмосковье такая инфраструктура работает в каждой территории — всего 420 адресов. Нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке, — рассказал Воробьев.

Сейчас в Подмосковье бойцам СВО доступна масштабная инфраструктура помощи, включающая сотни учреждений. Они могут обратиться за психологической и материальной помощью, с целью реабилитации и по другим вопросам. Центр в Мытищах стал связующим звеном этой системы, заключил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области 29 бойцов СВО получили дипломы МГИМО для работы госслужащими. Он отметил, что такая программа поможет в реализации после прохождения службы.