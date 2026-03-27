Губернатор Подмосковья поздравил бойцов СВО с получением дипломов МГИМО

В Московской области 29 бойцов СВО получили дипломы МГИМО для работы госслужащими, рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что такая программа поможет в реализации после прохождения службы.

Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу, — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что обучение проходили участники СВО из 16 регионов России. По его словам, это уже третий выпуск, подготовленный на базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее Воробьев рассказал, что Московская область поможет в восстановлении 200 домов в Донбассе. Он отметил, что в регионе восстановят объекты инфраструктуры.