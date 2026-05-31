Одышка, рак и медленная смерть: чем опасны вейпы, как бросить курить

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака — дата, которая напоминает: курение способно подорвать здоровье любого человека, нанося тяжелый урон организму. По данным наркологов, в России курит более 30 миллионов человек. NEWS.ru разобрался, безопасны ли электронные сигареты, почему внезапный отказ от курения может стать стрессом для организма и как можно завязать с вредной привычкой.

Что будет, если курить всю жизнь

Табачный дым содержит тысячи химических соединений, среди которых никотин, канцерогены, тяжелые металлы и продукты горения, рассказала NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева. Курение ускоряет процесс старения сосудов и снижает способность тканей к восстановлению. У курящих увеличивается риск самых серьезных заболеваний:

уязвимыми становятся дыхательная и сосудистая системы;

повышается вероятность хронической болезни легких;

возможны инфаркт миокарда, инсульт, артериальная гипертензия (повышение артериального давления).

Безопасны ли электронные сигареты

Нельзя сказать, что электронные сигареты (или вейпы) безопаснее обычных, продолжила Сысоева. Несмотря на отсутствие процесса горения, аэрозоли электронных устройств содержат никотин, ароматизаторы и химические соединения. Они раздражают дыхательные пути, влияя на слизистую оболочку носоглотки, гортани, трахеи. Результатом становится сильный кашель.

«Некоторые вещества при нагревании могут повреждать слизистые оболочки бронхов и легочную ткань. Особенно опасно использование электронных сигарет подростками», — отметила врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли от курения развиться аллергия

По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, настоящая аллергия на табак и его дым встречается редко. Однако из-за контакта с табачным дымом у окружающих примерно на 13–14% чаще развиваются аллергические реакции. Особенно страдают дети и подростки.

«В семьях, где родители курят, процент детей-аллергиков выше на 25%, а частота заболеваний бронхиальной астмой — на 58%. Происходит это из-за того, что табачный дым раздражает дыхательные пути, и компоненты дыма химически модифицируют обычные аллергены, делая их более агрессивными», — рассказал врач в беседе с NEWS.ru.

Часто ли курение вызывает рак

По статистике, именно курение чаще всего становится фактором возникновения первичных опухолей, сообщил NEWS.ru кандидат медицинских наук онколог Евгений Черемушкин. Кроме того, курильщики переносят онкологические заболевания тяжелее, а прогноз течения у них неблагоприятный.

«От этого могут пострадать практически все органы, особенно верхних дыхательных и пищеварительных путей, — носоглотка, гортань, легкие. Также пищевод, желудок и даже почки», — предупредил врач.

Почему трудно бросить курить

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал NEWS.ru, что малейший отказ от курения у зависимых вызывает так называемые эмоциональные качели или перепады настроения, а также ухудшение сна. Он также подчеркнул, что электронные сигареты вызывают не менее сильную зависимость, чем обычные.

«Во всех электронных сигаретах используется солевой никотин, который при длительном курении не вызывает першения в горле. Но он моментально попадает в мозг. Эти „соски“ сконструированы так, чтобы люди целыми днями их изо рта не вытаскивали. Очень удобно: раз никотинчику в рот — и все у тебя хорошо: еда вкусненькая, энергия. Вот только за все платить приходится», — объяснил нарколог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет, если внезапно бросить курить

По словам Екатерины Сысоевой, в первые недели после отказа от курения возможны проявления синдрома отмены: раздражительность, тревожность, нарушение сна и усиление аппетита. Постепенно эти симптомы уменьшатся, а общее состояние организма начнет улучшаться.

«Уже в первые сутки у человека снизится уровень угарного газа в крови и улучшится снабжение тканей кислородом. Через несколько недель нормализуется работа сосудов и дыхательной системы, уменьшится одышка. Со временем снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

Как бросить курить: мнение врача

Самый сложный период — это первые два месяца воздержания от курения, когда многие срываются, продолжил Шуров. По его словам, «заработать» эту зависимость легко, а вот избавиться от нее уже сложно.

«Когда человек на самом деле хочет бросить курить, ему нужно перетерпеть абстинентный период („синдром отмены“. — NEWS.ru)», — сказал Шуров.

Нет никаких «волшебных пилюль», которые помогли бы завязать с курением, продолжил он. Бросают в основном под действием обстоятельств: большинство сделать это вынуждают серьезные проблемы со здоровьем.

Как бросить курить: советы психологов

Людям, которые хотят бросить курить, придется постараться перестроить привычное мышление, поделился психолог Никита Иванов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что, если человек привык курить с кофе, после еды, в машине, на балконе или во время стресса, мозг будет ждать сигарету именно в это время.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На первое время лучше поменять ритуалы: после еды сразу чистить зубы, кофе пить в другом месте, вместо выхода на перекур пройтись пять минут, убрать сигареты и зажигалки из доступа. Это не мелочи, а задача — не идти по автоматическому сценарию», — поделился он.

Специалист посоветовал при возникновении желания закурить не бороться с ним сразу, а сначала заметить, где в теле возникает этот дискомфорт, и сказать себе, что это обычная тяга, а не непреодолимая необходимость. Затем нужно мысленно представить, что человек оседлал эту волну желания, как серфингист, — позволить ей накатить и схлынуть естественным образом.

«После этого сделайте несколько спокойных выдохов и две-три минуты просто наблюдайте, как желание уменьшается. Любая тяга длится обычно 5–7 минут. Она накатывает, усиливается, держится какое-то время, а потом постепенно спадает. Переждав пик, потом проще удержаться», — сказал Иванов.

Психолог Эльвира Жданова в разговоре с NEWS.ru сообщила, что у человека, желающего завязать с никотиновой зависимостью, не должно быть свободного времени:

нужно найти себе новые хобби и увлечения, научиться заполнять время, которое раньше использовалось для курения. Например, перекуры можно заменить пробежками;

на первых порах сигареты можно заменять жвачкой и карамелью;

каждый день нужно фиксировать свое физическое состояние и писать себе письма поддержки: «Я такой молодец, сегодня не курил».

Как государство борется с курением

Россия продолжает ужесточать антитабачное законодательство, и в 2026 году главным фронтом борьбы остаются вейпы. В начале 2026 года профильный комитет Госдумы по охране здоровья подтвердил, что пакет поправок, который эксперты уже назвали «самым жестким за последние пять лет», готовится ко второму чтению.

Одна из ключевых мер — полный запрет продажи любых устройств для нагревания табака и вейпов в точках уличной торговли и на маркетплейсах. Соответствующее поручение Минпромторгу дал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Параллельно Минфин внес предложение поднять акцизы на жидкости для вейпов еще на 25% — до уровня, который сделает их экономически невыгодными для массового покупателя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Также обсуждается введение уголовной ответственности за повторную продажу вейпов несовершеннолетним.

Читайте также:

Можно ли пить воду из-под крана в России: разбираемся с экспертами

Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать

Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься

Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься

Сорняк-убийца: борщевик оккупирует огороды — чем опасен, как избавиться