День отказа от курения: сделай шаг к здоровью!

Ежегодно миллионы людей по всему миру задумываются о том, чтобы покончить с одной из самых разрушительных привычек человечества — курением. Специальный день, посвященный этой теме, становится отличным мотиватором и поводом для решительных действий. В 2025 году, как и всегда, День отказа от курения призывает каждого курильщика сделать первый, самый важный шаг к свободе от никотиновой зависимости.

История и цели Всемирного дня отказа от курения

С инициативой создания Дня отказа от курения выступило Американское онкологическое общество (AOS). Первый раз это событие они организовали в США еще в далеком 1977 году. Идея мероприятия заключалась в том, чтобы дать курильщикам всего мира единую дату, когда они смогут объединиться в своем стремлении к здоровому образу жизни и получить поддержку.

Со временем инициатива получила международное признание. Однако в 1988 году ВОЗ учредила просветительский ивент с похожим смыслом — Всемирный день без табака. Он приходится на последний день мая. Международный день отказа от курения в то же время сохранил свою актуальность и проводится ежегодно в третий четверг ноября. Таким образом, в 2025 году эта дата приходится на 20 ноября.

Перечислим главные цели этого дня.

Информирование. Распространение достоверной информации о вреде табака, вейпов и других никотиносодержащих продуктов.

Мотивация. Побуждение курильщиков принять решение о прекращении курения.

Поддержка. Мобилизация общества, медицинских учреждений и правительств для оказания помощи тем, кто бросает курить.

Важно помнить, что Международный день отказа от курения не только призывает покончить с вредной привычкой, бичом человечества, но и напоминает о том, что здоровье — это высшая ценность.

Как курение влияет на организм Фото: Shutterstock/FOTODOM

От рака до бесплодия — как курение влияет на организм: неочевидные последствия

Общеизвестно, что курение становится главной причиной онкологических заболеваний легких, хронической обструктивной болезни этого органа человеческого тела (ХОБЛ). А еще оно способствует развитию ишемической болезни сердца. Однако воздействие табака на организм гораздо шире и включает множество неочевидных, но не менее опасных последствий.

Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и увеличивает частоту сердечных сокращений, а угарный газ снижает насыщение крови кислородом. Все это приводит к гипертонии и ускоряет развитие атеросклероза.

У мужчин курение может стать причиной эректильной дисфункции, поскольку никотин повреждает сосуды, ответственные за кровоснабжение органов малого таза. У женщин курение увеличивает риск бесплодия и преждевременных родов.

Курение приводит к преждевременному старению кожи из-за нарушения выработки коллагена и эластина, вызывает землистый цвет лица. Это также ведет к быстрому образованию зубного налета, кариеса и пародонтита.

Компоненты табачного дыма угнетают иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекциям, включая вирусные заболевания.

Для миллионов людей по всему миру Всемирный день отказа от курения становится датой, когда они осознают всю глубину этой проблемы и решают изменить свою жизнь. Это особенно актуально, когда речь идет о табачной эпидемии в целом.

Как бросить курить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверенные методы, которые помогут бросить курить

Преодоление никотиновой зависимости требует комплексного подхода, сочетающего волю, поддержку и, при необходимости, медицинские средства.

Медикаментозное лечение и никотинозаместительная терапия (НЗТ)

Самый эффективный способ — консультация с врачом-наркологом или терапевтом. Специалист может назначить самые разные средства.

НЗТ. Пластыри, жвачки, ингаляторы или таблетки, содержащие никотин. Они снижают выраженность синдрома отмены, поставляя никотин без вредных продуктов горения.

Лекарственные препараты. Существуют безникотиновые препараты (например, на основе цитизина), которые воздействуют на те же рецепторы в мозге, что и никотин, снижая тягу и делая процесс курения неприятным.

Поведенческая терапия и самоконтроль

Установление даты икс. Выберите конкретную дату, когда вы бросите курить. В 2025 году отличным поводом может стать Всемирный день отказа от курения — 20 ноября.

Осознанное избегание триггеров. Определите ситуации, которые провоцируют желание курить, и избегайте их либо заменяйте ритуал (например, вместо кофе и сигареты выпейте чаю).

Замена привычки. Держите под рукой воду, жевательную резинку, овощные палочки или леденцы, чтобы занять рот и руки в моменты тяги.

Физическая активность. Легкие физические нагрузки помогают справиться со стрессом и уменьшают тягу к никотину.

День отказа от курения в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как поддержать близкого человека в отказе от курения?

Поддержка окружающих имеет критическое значение для успеха. Решая, как провести День отказа от курения в 2025 году для своего близкого, сфокусируйтесь на позитиве и сочувствии.

Будьте терпеливы. Первые недели отказа сопровождаются раздражительностью, тревогой и даже депрессией. Не критикуйте, а поощряйте его усилия.

Создайте среду без дыма. Уберите из дома все, что напоминает о курении (пепельницы, зажигалки), и никогда не курите рядом с ним.

Поощряйте и хвалите. Отмечайте маленькие победы (например, «продержался неделю без сигарет») и напоминайте о позитивных изменениях (улучшение дыхания, цвета лица).

Предлагайте совместные прогулки, занятия спортом или другие виды досуга, чтобы отвлечь от мыслей о сигарете.

Помните, что День отказа от курения в 2025-м или любом другом году — это лишь повод для старта. Главное — ежедневная работа над собой и постоянная поддержка, ведущая к полному освобождению от зависимости.

