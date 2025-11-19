Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:25

День отказа от курения: сделай шаг к здоровью!

День отказа от курения
Ежегодно миллионы людей по всему миру задумываются о том, чтобы покончить с одной из самых разрушительных привычек человечества — курением. Специальный день, посвященный этой теме, становится отличным мотиватором и поводом для решительных действий. В 2025 году, как и всегда, День отказа от курения призывает каждого курильщика сделать первый, самый важный шаг к свободе от никотиновой зависимости.

История и цели Всемирного дня отказа от курения

С инициативой создания Дня отказа от курения выступило Американское онкологическое общество (AOS). Первый раз это событие они организовали в США еще в далеком 1977 году. Идея мероприятия заключалась в том, чтобы дать курильщикам всего мира единую дату, когда они смогут объединиться в своем стремлении к здоровому образу жизни и получить поддержку.

Со временем инициатива получила международное признание. Однако в 1988 году ВОЗ учредила просветительский ивент с похожим смыслом — Всемирный день без табака. Он приходится на последний день мая. Международный день отказа от курения в то же время сохранил свою актуальность и проводится ежегодно в третий четверг ноября. Таким образом, в 2025 году эта дата приходится на 20 ноября.

Перечислим главные цели этого дня.

  • Информирование. Распространение достоверной информации о вреде табака, вейпов и других никотиносодержащих продуктов.

  • Мотивация. Побуждение курильщиков принять решение о прекращении курения.

  • Поддержка. Мобилизация общества, медицинских учреждений и правительств для оказания помощи тем, кто бросает курить.

Важно помнить, что Международный день отказа от курения не только призывает покончить с вредной привычкой, бичом человечества, но и напоминает о том, что здоровье — это высшая ценность.

Как курение влияет на организм Как курение влияет на организм Фото: Shutterstock/FOTODOM

От рака до бесплодия — как курение влияет на организм: неочевидные последствия

Общеизвестно, что курение становится главной причиной онкологических заболеваний легких, хронической обструктивной болезни этого органа человеческого тела (ХОБЛ). А еще оно способствует развитию ишемической болезни сердца. Однако воздействие табака на организм гораздо шире и включает множество неочевидных, но не менее опасных последствий.

  • Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и увеличивает частоту сердечных сокращений, а угарный газ снижает насыщение крови кислородом. Все это приводит к гипертонии и ускоряет развитие атеросклероза.

  • У мужчин курение может стать причиной эректильной дисфункции, поскольку никотин повреждает сосуды, ответственные за кровоснабжение органов малого таза. У женщин курение увеличивает риск бесплодия и преждевременных родов.

  • Курение приводит к преждевременному старению кожи из-за нарушения выработки коллагена и эластина, вызывает землистый цвет лица. Это также ведет к быстрому образованию зубного налета, кариеса и пародонтита.

  • Компоненты табачного дыма угнетают иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекциям, включая вирусные заболевания.

Для миллионов людей по всему миру Всемирный день отказа от курения становится датой, когда они осознают всю глубину этой проблемы и решают изменить свою жизнь. Это особенно актуально, когда речь идет о табачной эпидемии в целом.

Как бросить курить Как бросить курить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверенные методы, которые помогут бросить курить

Преодоление никотиновой зависимости требует комплексного подхода, сочетающего волю, поддержку и, при необходимости, медицинские средства.

Медикаментозное лечение и никотинозаместительная терапия (НЗТ)

Самый эффективный способ — консультация с врачом-наркологом или терапевтом. Специалист может назначить самые разные средства.

  • НЗТ. Пластыри, жвачки, ингаляторы или таблетки, содержащие никотин. Они снижают выраженность синдрома отмены, поставляя никотин без вредных продуктов горения.

  • Лекарственные препараты. Существуют безникотиновые препараты (например, на основе цитизина), которые воздействуют на те же рецепторы в мозге, что и никотин, снижая тягу и делая процесс курения неприятным.

Поведенческая терапия и самоконтроль

  • Установление даты икс. Выберите конкретную дату, когда вы бросите курить. В 2025 году отличным поводом может стать Всемирный день отказа от курения — 20 ноября.

  • Осознанное избегание триггеров. Определите ситуации, которые провоцируют желание курить, и избегайте их либо заменяйте ритуал (например, вместо кофе и сигареты выпейте чаю).

  • Замена привычки. Держите под рукой воду, жевательную резинку, овощные палочки или леденцы, чтобы занять рот и руки в моменты тяги.

  • Физическая активность. Легкие физические нагрузки помогают справиться со стрессом и уменьшают тягу к никотину.

День отказа от курения в 2025 году День отказа от курения в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как поддержать близкого человека в отказе от курения?

Поддержка окружающих имеет критическое значение для успеха. Решая, как провести День отказа от курения в 2025 году для своего близкого, сфокусируйтесь на позитиве и сочувствии.

  • Будьте терпеливы. Первые недели отказа сопровождаются раздражительностью, тревогой и даже депрессией. Не критикуйте, а поощряйте его усилия.

  • Создайте среду без дыма. Уберите из дома все, что напоминает о курении (пепельницы, зажигалки), и никогда не курите рядом с ним.

  • Поощряйте и хвалите. Отмечайте маленькие победы (например, «продержался неделю без сигарет») и напоминайте о позитивных изменениях (улучшение дыхания, цвета лица).

  • Предлагайте совместные прогулки, занятия спортом или другие виды досуга, чтобы отвлечь от мыслей о сигарете.

Помните, что День отказа от курения в 2025-м или любом другом году — это лишь повод для старта. Главное — ежедневная работа над собой и постоянная поддержка, ведущая к полному освобождению от зависимости.

