30 декабря 2025 в 07:42

Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов

Россияне столкнулись с блокировкой карт после переводов между своими счетами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне начали жаловаться на блокировку банковских карт после переводов денег между своими счетами, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков. Под заморозку попадают как крупные переводы, в том числе зарплаты, полученные в других банках, так и незначительные транзакции.

Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты, — заявил финансовый эксперт Ярослав Кабаков.

При этом начальник аналитического отдела в инвесткомпании Олег Абелев пояснил, что банки боятся получить «гигантские» штрафы или даже лишиться лицензии за недостаточный контроль, потому предпочитают перестраховаться и лишний раз заблокировать карты, возможно, добросовестного человека. По его мнению, риск потерять клиента для них не так велик, как риск, исходящий от Центробанка РФ.

Для того чтобы избежать блокировок, россиянам советуют придерживаться привычного паттерна операций, указывать в комментарии назначение платежа и пользоваться одними и теми же устройствами. Также рекомендуется не совершать переводы незнакомцам и разделять личные и деловые операции.

Ранее Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж. Решение регулятора будет действовать до 31 марта 2026 года. При этом россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран смогут в течение месяца направить на любой зарубежный счет не более $1 млн (83 млн рублей).

