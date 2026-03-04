Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:08

В Иране обратились к России с важным заявлением

Посол Искандари: Россия старалась предотвратить конфликт на Ближнем Востоке

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
Россия предпринимала значительные шаги, чтобы не допустить эскалации на Ближнем Востоке, заявил ТАСС посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари. Он добавил, что Тегеран выразил Москве признательность за попытки остановить конфликт.

Россия, конечно, прилагала очень большие усилия, чтобы предотвратить этот конфликт. <...> Она предлагала свои услуги в качестве посредника, чтобы решить этот вопрос. Россия очень не хотела, чтобы это случилось, но, к сожалению, это произошло, — отметил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия в конфликте на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек. Министр также выразил признательность коллеге из Омана Бадру аль-Бусаиди за содействие в возвращении россиян на родину через территорию султаната.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем назвала спланированным удар по школе для девочек в иранском городе Минаб из-за его прицельности. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала атаку запредельным уровнем жестокости и цинизма.

