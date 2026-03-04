Мамиашвили ответил на заявление МОК о конфликте США и Ирана Мамиашвили: МОК не должен ограничивать спортсменов из-за политики

В адрес спортсменов не должно быть никаких ограничений из-за политических событий, заявил NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит пересмотреть вопрос санкций в адрес российских атлетов.

Меня больше интересует позиция по отношению к российским и белорусским спортсменам. Позиция руководства России, спортивных и общественных организаций была и остается — не должно быть никаких ограничений в адрес спортсменов. Из-за санкций большинство спортивных федераций не смогли выступать на мировой арене. Должна быть переоценка этого вопроса со стороны МОК, — сказал Мамиашвили

Ранее МОК заявил, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями. Комитет призвал все государства — члены ООН поддержать прошедших квалификацию на Паралимпийские игры атлетов, которые могут пострадать от последних конфликтов.

В ответ на это депутат Дмитрий Свищев призвал МОК полностью восстановить российских спортсменов после заявления организации об ударах США и Израиля по Ирану. По его словам, если МОК действует по принципу «спорт вне политики», то должен признать ошибку, допущенную в адрес атлетов из РФ.