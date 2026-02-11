Мамиашвили ответил на призыв Дегтярева не пускать бывших россиян в страну Мамиашвили назвал взвешенным призыв Дегтярева не пускать экс-россиян в страну

Призыв министра спорта России, председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева о запрете въезда в страну сменившим спортивное гражданство атлетам является взвешенным и ответственным, заявил NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он согласился со словами Дегтярева.

Есть какие-то поводы с ним не согласиться? Какие аргументы? Здесь особо комментировать нечего. Взвешенное и очень ответственное заявление, — сказал Мамиашвили.

Ранее Дегтярев в эфире передачи «Центральный Канал» заявил, что сменившим спортивное гражданство атлетам могут запретить въезд в страну. По его словам, подобным спортсменам РФ предоставляет тренеров, базы для подготовки, а они «бросают паспорт и уезжают». Минист спорта отметил, что выступающие на Олимпиаде-2026 атлеты не отказывались от гимна и флага страны. Также Дегтярев назвал главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа «редким негодяем», отвечая на вопрос о сроках возвращения российских спортсменов на международные соревнования по хоккею.