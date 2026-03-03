Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу

Аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова (Гагарин) временное прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. По его информации, воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты гражданской авиации. О возобновлении деятельности аэропортов будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что два самолета для пассажиров отмененных рейсов отправятся из Дубая 4 марта. Авиакомпания также взяла на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ.

Позже «Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ. Перевозчик отозвал вылеты из Москвы и Махачкалы, запланированные на 4 марта. Пассажирам предложили вернуть билеты или переоформить их на другие даты.