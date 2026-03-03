Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 22:41

Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу

Росавиация: аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы временно закрылись

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова (Гагарин) временное прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. По его информации, воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты гражданской авиации. О возобновлении деятельности аэропортов будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что два самолета для пассажиров отмененных рейсов отправятся из Дубая 4 марта. Авиакомпания также взяла на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ.

Позже «Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ. Перевозчик отозвал вылеты из Москвы и Махачкалы, запланированные на 4 марта. Пассажирам предложили вернуть билеты или переоформить их на другие даты.

Росавиация
Пенза
Саратов
Волгоград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях «силы» объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
«После похорон»: названа примерная дата выборов верховного лидера Ирана
АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации секретного объекта под Тегераном
Озвучено место похорон верховного лидера Ирана
Суперматч ЦСКА — «Краснодар»: кто выйдет в финал Кубка России по футболу
Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам
«Для танго нужны двое»: Трамп сделал заявление о России и Украине
Ограбление, нежелание выходить замуж, новые фильмы: как живет Тумайкина
Раскрыто, сколько времени займет эвакуация россиян с Ближнего Востока
Запад обвинили в манипуляциях из-за убитых Киевом детей
Милонов предложил ввести карантин для одной группы россиянок из Дубая
Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана
Отказ от «6 кадров», отъезд из РФ, развод с Алехно: как живет Медведева
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.