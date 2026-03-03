Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:47

«Аэрофлот» сделал важное заявление о рейсах из Дубая

«Аэрофлот» вывезет туристов из Дубая двумя спецрейсами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два самолета для пассажиров отмененных рейсов отправятся из Дубая 4 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот». Рейсы предназначены для россиян, чьи перелеты были сорваны после эскалации на Ближнем Востоке.

«Аэрофлот» продолжает выполнение рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ в соответствии с подтвержденными слотами, — сказано в сообщении.

Прямой рейс SU525D вылетит в Москву в 16:55 по местному времени на широкофюзеляжном самолете. Рейс SU769D отправится в Краснодар в 9:00 по местному времени на узкофюзеляжном борту и выполнит промежуточную посадку в Анталье для дозаправки.

Ранее «Аэрофлот» взял на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ на фоне недавних событий в регионе.

В АТОР между тем сообщил, туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку российских туристов, оставшихся на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, общие расходы индустрии с 28 февраля по 5 марта превысили 2,6 млрд рублей.

Аэрофлот
Дубай
ОАЭ
Ближний Восток
рейсы
