В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Беру муку, маковое молоко и крахмал — и пеку постные блины без яиц и молока, которые получаются тонюсенькими и сладкими, как мед. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или для тех, кто ищет альтернативу классическим блинам. Его необычность в том, что картофельный крахмал и растительное масло берут на себя роль яиц, делая блины эластичными и нежными, а маковое молоко придает легкий ореховый оттенок. Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, почти прозрачные блинчики с золотистыми кружевными краями, которые не рвутся при сворачивании и тают во рту. Они в меру сладкие, ароматные и отлично сочетаются с любыми постными начинками — от яблок с корицей до хумуса со шпинатом.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 стакана макового молока, 1 стакан муки, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка картофельного крахмала, щепотка соли. Смешайте масло, сахар и соль. Муку соедините с крахмалом, добавьте масляную смесь и разотрите в крошку. Сделайте углубление и постепенно влейте маковое молоко, тщательно перемешивая до однородности. Тесто должно быть гладким, как сметана. Выпекайте на разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны. Готовые блины складывайте стопкой и накрывайте полотенцем.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.