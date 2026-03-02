Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:25

Исследователь призвала Россию отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке

Исследователь Царегородцева: РФ нужно отстаивать интересы на Ближнем Востоке

Галина Царегородцева Галина Царегородцева Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
России нужно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке, заявила NEWS.ru руководитель Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН Галина Царегородцева в рамках Круглого стола о возможных последствиях военной операции США и Израиля против Ирана. По ее словам, перекройка карты всего Ближнего Востока началась еще с момента окончания холодной войны, когда США заявили, что они стали ключевыми игроками, а все остальные должны их слушаться.

Действительно нужно учиться, только учиться не тому, что осуждается в мире и в нашем обществе, а учиться отстаивать свои интересы. Если в наших интересах выступить посредником, то предлагать свои усилия. Если нас посредником видеть не хотят, по той или иной причине, выжидать. Потому что, когда будет необходимость, Россия будет в сильной позиции. Когда мы предлагаем свои услуги, которые пока не востребованы на данном этапе, значит, на мой взгляд, мы слегка ослабляем свою позицию, — отметила она.

Царегородцева объяснила, что Соединенные Штаты до сих пор не могут приспособиться к тому, что мир стал многополярным, хотя уже признали соответствующие изменения. Также исследователь предположила, что, скорее всего, США сами не поняли, что они начали на Ближнем Востоке.

То есть они это даже уже признали, что вот есть разные точки приложения, но Ближний Восток со времен еще окончания Второй мировой войны, для них такое очень значимое поле. И они оттуда так просто не уйдут, — подчеркнула эксперт.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.

