02 марта 2026 в 16:48

Удары по Ирану взвинтили цены на нефть марки Brent

Цены на нефть марки Brent превысили 80$ за баррель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent перешагнула отметку $80 за баррель, следует из данных торгов на сайте биржи ICE. К 11:18 по московскому времени точная цена данного сорта нефти составила $80,05 за баррель.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке также взлетели цены на драгоценные металлы. В частности, золото прибавило 1,8%, достигнув $5334 за унцию, а серебро подорожало почти на 3%.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что стоимость барреля Brent может подняться до $100 (7700 рублей) к закрытию торгов понедельника, 2 марта, в случае сохранения блокировки Ормузского пролива.

Тем временем российский рынок акций открыл месяц ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти. Так, индекс iMOEX2 к 07:01 мск 2 марта прибавил 1,14%, достигнув отметки 2831,06 пункта. Основным драйвером позитивной динамики стал резкий скачок цен на черное золото.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость барреля в ближайшее время может превысить отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Свой прогноз он связал с эскалацией напряженности вокруг Ирана. Спецпредставитель президента РФ добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

