02 марта 2026 в 13:22

Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран

Аналитик Юшков допустил скачок цен на нефть Brent до $100

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стоимость барреля Brent может подняться до $100 (7700 рублей) к закрытию торгов понедельника, 2 марта, в случае сохранения блокировки Ормузского пролива, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он спрогнозировал дальнейший рост цен при увеличении срока перекрытия транспортного коридора.

Я думаю, что если сегодня весь день будет заблокирован Ормузский пролив, не будет идти нефть и, соответственно, судоходства там не будет, то к концу дня и завтра мы можем увидеть уже и цены выше $100 за баррель. Чем больше он будет заблокирован, тем больше будет расти цена. Просто в какой-то момент потребление начнет снижаться, — высказался эксперт.

Ранее подобный прогноз сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, заявив о возможном резком подорожании нефти на мировых рынках. Руководитель фонда предположил, что в скором времени цена барреля преодолеет рубеж в $100.

До этого в южной части Ирана замерло движение нефтеналивных судов через Ормузский пролив, скорость танкеров упала до нулевой отметки. Эта артерия остается единственным маршрутом для транспортировки черного золота из шести государств: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

