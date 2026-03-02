Жительница Башкирии избила сына с аутизмом и толкнула его в сугроб

Жительница Башкирии избила сына с аутизмом и толкнула его в сугроб

В Башкирии местная жительница несколько раз ударила страдающего аутизмом сына и толкнула его в сугроб, пишет 360.ru со ссылкой на МВД по республике и региональную прокуратуру. Инцидент произошел в селе Михайловка у ЖК «Французский двор». По словам очевидцев, женщина не впервые проявляет агрессию.

Сообщений по данному факту в полицию не поступало. В настоящее время информация проверяется, — уточнили в МВД по Башкирии.

Представители прокуратуры, в свою очередь, проверят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и оценит действия должностях лиц. В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Сети появилось видео, как в Уфе женщина избила сына, который уронил ее пиво. На кадрах, видно, что мальчик случайно выронил сумку матери.