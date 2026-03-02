Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:42

США наращивают силы на Ближнем Востоке

Генерал Кейн: ВС США перебрасывают дополнительное подкрепление на Ближний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Командование американской армии перебрасывает дополнительное подкрепление на Ближний Восток, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн. Таким образом Пентагон наращивает свою группировку в регионе, передает Reuters.

Переброска сил продолжается и сегодня. На самом деле адмирал Купер получит в свое распоряжение дополнительные силы уже сегодня, — сказал Кейн.

По словам генерала, в развертывание вошли тысячи военнослужащих всех родов войск, сотни современных истребителей четвертого и пятого поколений, десятки самолетов-заправщиков. Кроме того, переброшены авианосные ударные группы Lincoln и Ford с их авиакрыльями на борту.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что совместная с Израилем операция США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», оказалась самой сложной и точной за всю историю. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что она носит характер воздушных боевых действий.

Прежде первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что Соединенные Штаты могут провести наземную военную операцию на территории Ирана. По его словам, об этом свидетельствует концентрация американских войск у границ государства.

