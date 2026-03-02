Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:42

Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции

Эмманюэль Макрон Эмманюэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция вступает в эру «продвинутого ядерного сдерживания», заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе своей программной речи о ядерном сдерживании. Французский лидер заявил о необходимости укреплять ядерный потенциал и рассматривать вопросы сдерживания в масштабах всего европейского континента. Прямую трансляцию вел телеканал France24.

Мы (Франция. — NEWS.ru) должны укрепить наш потенциал ядерного сдерживания перед лицом стоящих вызовов и мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента, — заявил он.

По мнению Макрона, ядерные державы должны адаптироваться к возможности крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении. Он также сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны. При этом Париж больше не будет раскрывать точные данные о размерах своего ядерного арсенала, в отличие от прежней практики, добавил президент.

Французский лидер также анонсировал запуск в 2026 году программы по созданию стратегических гиперзвуковых ракет, которыми планируется оснащать боевые самолеты. Кроме того, новая ядерная доктрина предусматривает возможность участия европейских стран в совместных учениях.

Ранее депутат парламента Сербии Александр Павич заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину несет в себе риски. Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

