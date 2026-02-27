Сербский депутат оценил высказывания Макрона о ядерной доктрине Сербский депутат Павич: внесение изменений в ядерную доктрину может быть опасным

Внесение изменений в ядерную доктрину несет в себе риски, заявил RT депутат парламента Сербии Александр Павич. Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Я вижу заявления Макрона о внесении изменений в ядерную доктрину Франции... Это очень опасные игры, — заявил Павич.

По мнению депутата, также к перевооружению стремится Германия. Он отметил, что вместе с этим президент Украины Владимир Зеленский пытается выиграть время в надежде на проигрыш главы Белого дома Дональда Трампа и его преемника в предвыборной гонке в 2028 году.

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса «Орешник». Так он ответил на слова Макрона о ядерном оружии.