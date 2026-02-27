В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки Врач Александр Лила: в России могут создать заменяющую поход в спортзал таблетку

В России могут создать таблетку с эффектом физической нагрузки, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила. По его словам, специалисты рассматривают возможность фармакологического воспроизведения процессов, которые запускаются в организме во время тренировки.

Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить, — заявил Лила.

Ранее стало известно, что новый порядок назначения биологически активных добавок (БАДов) начнет действовать в России с 1 марта 2026 года. Назначение таких средств будет осуществляться при условии их государственной регистрации, включения в перечень и наличия показаний к применению. Назначать БАДы имеет право лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Медработник обязан зафиксировать в документации пациента наименование биологически активного вещества, длительность приема, способ применения, а также схему использования и обоснование такого назначения.