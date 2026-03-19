Иранский Красный Полумесяц поблагодарил Россию за 30 тонн медикаментов

Иранское общество Красного Полумесяца благодарен России за доставку 30 тонн лекарств, сообщил глава организации Пир Хосейн Коливанд. Кроме того, он выразил признательность за помощь Азербайджану, Узбекистану и Китаю, передает правительственный портал Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.