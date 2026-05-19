Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком Грузовик насмерть сбил мальчика на велосипеде в Краснодаре

Водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Краснодаре, сообщил портал 93.RU. По информации журналистов, ребенок умер в больнице.

Трагедия произошла на улице Ивовой — 28-летний водитель КАМАЗа поворачивал на нерегулируемом перекрестке с улицей Фанагорийской и задел ребенка. Отмечается, что мальчик катался на велосипеде на тротуаре.

