Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком

19 мая 2026 в 15:11

Грузовик насмерть сбил мальчика на велосипеде в Краснодаре

Водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Краснодаре, сообщил портал 93.RU. По информации журналистов, ребенок умер в больнице.

Трагедия произошла на улице Ивовой — 28-летний водитель КАМАЗа поворачивал на нерегулируемом перекрестке с улицей Фанагорийской и задел ребенка. Отмечается, что мальчик катался на велосипеде на тротуаре.

Ранее две девочки врезались на электросамокате в машину на юго-востоке Москвы. В столичной прокуратуре указали, что школьницы проехали на красный свет на улице Белореченской. Тем самым, как уточнили в прокуратуре, они спровоцировали аварию. Обе несовершеннолетние были госпитализированы.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка.

До этого стало известно, что в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

