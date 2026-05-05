05 мая 2026 в 15:49

Путин вспомнил, с чего начинал гендиректор КАМАЗа

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным вспомнил, что тот начинал свою карьеру с рабочей профессии фрезеровщика, передает пресс-служба Кремля. Во вторник, 5 мая, стороны обсудили вопросы подготовки профессиональных кадров для автопрома.

Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?напомнил Путин.

В ответ Когогин подтвердил, что имеет полноценный рабочий разряд и трудился как фрезеровщиком, так и токарем, а затем работал мастером. Гендиректор подчеркнул, что его биография типична для советского времени и представляет собой поэтапное карьерное продвижение от простого рабочего до руководителя компании.

Ранее президент положительно оценил новый грузовик КАМАЗа. В ходе беседы в Кремле руководитель предприятия поинтересовался личными впечатлениями главы государства от вождения новейшей машины из современной линейки К5. Путин подтвердил, что остался доволен эксплуатацией транспортного средства.

