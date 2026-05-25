В КАМАЗе рассказали о планах по развитию беспилотных автомобилей Замгендиректора КАМАЗа Гумеров: в компании хотят развивать беспилотные грузовики

В КАМАЗе намерены и дальше развивать беспилотное направление грузовых автомобилей, заявил в беседе с «Ридусом» первый замгендиректора — исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров. Сейчас камазовские беспилотники доставляют грузы по дорогам общего пользования. По словам специалиста, это не предел — в дальнейшем в компании планируют автоматизировать всю логистическую цепочку.

[У беспилотного транспорта есть] большой потенциал, но мы все еще в начале пути. Безусловно, соответствующие технологические возможности у автомобилей уже имеются. Они могут двигаться в беспилотном режиме — как минимум по магистралям. Но встает вопрос эффективных экономических моделей. Это более длинная цепочка движения товара, требующая автоматизации логистических операций. Тогда комплекс беспилотного движения груза будет действительно высокоэффективным, — отметил Гумеров.

По его словам, в рамках схемы «хаб-ту-хаб» нужно добиться того, чтобы автоматические склады грузили товар в автомобиль, а сам грузовик автономно парковался и проходил все элементы пути. Это будет экономически эффективно, заключил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. В ходе беседы глава государства заявил, что предприятие успешно работает в условиях кризиса в автомобильной отрасли. Общение прошло в рабочем кабинете российского лидера.