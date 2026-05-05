Путин встретился с главой КамАЗа Когогиным в Кремле

Сергей Когогин и Владимир Путин Сергей Когогин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным, передает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства заявил, что предприятие успешно работает в условиях кризиса в автомобильной отрасли. Общение проходит в рабочем кабинете российского лидера.

КамАЗ — крупнейший производитель большегрузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел: даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились у КамАЗа и персонал удалось сохранить почти целиком, — сказал президент.

В декабре 2025 года российский лидер присвоил Когогину звание Героя Труда России. Путин отметил главу КамАЗа за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения.

Ранее Когогин заявил, что возвращение автомобильного концерна Mercedes на российский рынок не является необходимым. При этом он подчеркнул, что у компании такое право имеется.

