Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение

Курганская область предложила студентам Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, чье здание было повреждено атакой ВСУ в ЛНР, продолжить обучение в педагогических колледжах региона, сообщил губернатор Вадим Шумков в мессенджере МАКС. Их также могут принять в качестве вожатых в детские лагеря на летний период, полностью покрыв все расходы на проезд и проживание.

Поручил департаменту образования переговорить с коллегами на предмет возможности перевести на учебу ребят в наши педагогические колледжи, параллельно с этим приобрести и направить новое оборудование для восстановления работы колледжа в самом Старобельске, если это потребуется, — написал Шумков.

Ранее в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам главы региона Леонида Пасечника, решение принято на уровне местного руководства, траур проходит 24 и 25 мая.

До этого стало известно, что первый удар беспилотника в Старобельске пришелся напротив поста охраны колледжа. По словам студента образовательного заведения Максима Б., после этого еще два дрона ударили за учебным корпусом в районе парка.