В Госдуме предложили способ помочь студентам сэкономить на аренде жилья

В России стоит обязать вузы предоставлять своим студентам субсидии на аренду жилья, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, также можно рассмотреть возможность внедрения жилищных сертификатов.

Студенты и молодые семьи платят аренду, которая часто превышает их стипендию или зарплату. Арендодатели, в свою очередь, закладывают в цену свои ипотечные платежи. В итоге деньги не работают на развитие молодого человека — они просто перетекают из кармана студента в карман инвестора. Даже в крупнейших учебных заведениях, где обучение стоит почти 1 млн рублей в год, места в общежитиях — дефицит, а условия часто не соответствуют элементарным нормам. Предлагаю ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. В крайнем случае, закон должен обязать вузы субсидировать аренду своим учащимся, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что сертификат должен частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы. Деньги, по словам депутата, будут перечисляться напрямую арендодателю, но договор найма должен быть официальным и проверенным. Парламентарий пояснил, что это поможет семье сэкономить и позволит студенту полностью сосредоточиться на учебе.

Также следует запустить пилотный проект по строительству арендного жилья для студентов и молодых семей с льготной ставкой. Государство или частный инвестор строит дом, а квартиры сдаются по фиксированной цене — значительно ниже рыночной. Контролировать распределение должны вузы и муниципалитеты, исключая пересдачу и спекуляции. Помимо этого, обязать вузы, имеющие общежития, обеспечить местами всех студентов-очников из других городов. Ввести административную ответственность за невыполнение этой нормы, — добавил Панеш.

Он также подчеркнул необходимость введения налогового вычета для семей до 30 лет за аренду жилья в размере до 120 тыс. рублей в год. По словам депутата, на данный момент такой механизм не предусмотрен, хотя аренда является ключевой статьей расходов для молодых россиян.

Ранее бизнес-аналитик Александр Высоких заявил, что с 1 июня в России ожидается повышение стоимости аренды жилья на 1–1,5%. По его словам, увеличение цен связано с невозможностью приобретения недвижимости для многих граждан.