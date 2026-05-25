Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:14

В Госдуме предложили способ помочь студентам сэкономить на аренде жилья

Депутат Панеш предложил обязать вузы субсидировать аренду жилья своим студентам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России стоит обязать вузы предоставлять своим студентам субсидии на аренду жилья, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, также можно рассмотреть возможность внедрения жилищных сертификатов.

Студенты и молодые семьи платят аренду, которая часто превышает их стипендию или зарплату. Арендодатели, в свою очередь, закладывают в цену свои ипотечные платежи. В итоге деньги не работают на развитие молодого человека — они просто перетекают из кармана студента в карман инвестора. Даже в крупнейших учебных заведениях, где обучение стоит почти 1 млн рублей в год, места в общежитиях — дефицит, а условия часто не соответствуют элементарным нормам. Предлагаю ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. В крайнем случае, закон должен обязать вузы субсидировать аренду своим учащимся, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что сертификат должен частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы. Деньги, по словам депутата, будут перечисляться напрямую арендодателю, но договор найма должен быть официальным и проверенным. Парламентарий пояснил, что это поможет семье сэкономить и позволит студенту полностью сосредоточиться на учебе.

Также следует запустить пилотный проект по строительству арендного жилья для студентов и молодых семей с льготной ставкой. Государство или частный инвестор строит дом, а квартиры сдаются по фиксированной цене — значительно ниже рыночной. Контролировать распределение должны вузы и муниципалитеты, исключая пересдачу и спекуляции. Помимо этого, обязать вузы, имеющие общежития, обеспечить местами всех студентов-очников из других городов. Ввести административную ответственность за невыполнение этой нормы, — добавил Панеш.

Он также подчеркнул необходимость введения налогового вычета для семей до 30 лет за аренду жилья в размере до 120 тыс. рублей в год. По словам депутата, на данный момент такой механизм не предусмотрен, хотя аренда является ключевой статьей расходов для молодых россиян.

Ранее бизнес-аналитик Александр Высоких заявил, что с 1 июня в России ожидается повышение стоимости аренды жилья на 1–1,5%. По его словам, увеличение цен связано с невозможностью приобретения недвижимости для многих граждан.

Власть
россияне
вузы
студенты
квартиры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заметили отсутствие реакции Запада на теракт в Старобельске
Песков: цена на газ для Армении изменится, если страна уйдет из ЕАЭС
«Спешила на орешник в цвету»: Захарова о поездке Тихановской в Киев
Профессор ответил, почему выросло число депрессий
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.