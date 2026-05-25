Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 25 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 25 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 25 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 35% жалоб на сбои в работе Telegram 25 мая приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 6% — на Ростовскую область, 4% — на Московскую область и Башкирию, 3% — на Новосибирскую и Томскую области, 2% — на Калужскую, Воронежскую и Мурманскую области, Татарстан, Тюмень и Удмуртию.

Почему не работает Telegram 25 мая

В начале февраля 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Будет ли Telegram заблокирован в РФ, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, поскольку обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — прокомментировал он.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

