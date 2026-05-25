Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не будет передавать президенту России Владимиру Путину слова режиссера Андрея Звягинцева о спецоперации на Украине, сказанные в Каннах. По его словам, Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, устроенную Киевом в Донбассе, поэтому у него нет права голоса по теме СВО. Брифинг Пескова транслировался в мессенджере МАКС.

Я, по крайней мере, не буду это делать (передавать слова режиссера Путину. — NEWS.ru). Не думаю, что кто-то будет это делать, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран‑при 79‑го Каннского кинофестиваля. Основная часть действия картины разворачивается в сентябре 2022 года. Во время церемонии награждения режиссер произнес посвященную СВО речь.

До этого Песков заявил, что России предпочтительнее достигать своих целей на Украине через мирное соглашение с Киевом. Однако если противник к этому не склонен, Москва добьется своего с помощью спецоперации, уточнил представитель Кремля.