25 мая 2026 в 13:28

Запад не осудил удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Песков: на Западе никак не осудили удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, подвергшегося ночью 22 мая атаке дронами ВСУ Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, подвергшегося ночью 22 мая атаке дронами ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Кремле обратили внимание на отсутствие официальной реакции со стороны западных стран на удары ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался в мессенджере МАКС. По словам Пескова, пока не было ни одного официального заявления, осуждающего Киев.

Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте, — сказал Песков.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Сообщалось, что дроны по объекту образования могли быть запущены с территории Харьковской области.

До этого Песков заявил, что отказ западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им претендовать на объективность изложения материала о случившемся. По его словам, решение под разными предлогами не ехать в Старобельск «не красит» таких журналистов.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

