Запад не осудил удар ВСУ по колледжу в Старобельске

В Кремле обратили внимание на отсутствие официальной реакции со стороны западных стран на удары ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался в мессенджере МАКС. По словам Пескова, пока не было ни одного официального заявления, осуждающего Киев.

Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте, — сказал Песков.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Сообщалось, что дроны по объекту образования могли быть запущены с территории Харьковской области.

До этого Песков заявил, что отказ западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им претендовать на объективность изложения материала о случившемся. По его словам, решение под разными предлогами не ехать в Старобельск «не красит» таких журналистов.