25 мая 2026 в 13:27

«Категория цен другая»: Армению предупредили о последствиях выхода из ЕАЭС

Песков: цена на российский газ для Армении изменится, если страна уйдет из ЕАЭС

Ереван, Армения
Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, в особенности для своих партнеров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался в мессенджере МАКС. Однако, по его словам, льготная цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе, если страна решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на российский газ. <...> Такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там категория цен совсем другая — она рыночная, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков сообщил, что Россия надеется на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане в конце мая. Он напомнил, что премьер республики Никол Пашинян отказался от поездки на мероприятие, сославшись на избирательную кампанию в своей стране.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Пашинян, вероятно, считает россиян «лохами». По его словам, армянский народ может лишиться рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса Еревана на разрыв отношений с Москвой.

