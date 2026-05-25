25 мая 2026 в 14:10

Названа вероятная цель звонка Макрона Лукашенко

Военэксперт Дандыкин: Макрон позвонил Лукашенко, чтобы оторвать Белоруссию от РФ

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон мог позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, чтобы попытаться оторвать Минск от Москвы и лишить Россию единственного союзника в Европе, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, нажим на Белоруссию усилился, и западные страны активно обрабатывают ее разными методами.

Дело в том, что нажим на Белоруссию усилился. Макрон звонил Лукашенко и, наверное, уговаривал его больше не связываться с Владимиром Путиным. Сейчас идет обработка Белоруссии разными путями. В ЕС хотят, чтобы Минск оказался на стороне темных сил — киевского режима и стран НАТО. Макрону самое главное — оторвать Республику Беларусь от России. Это практически наш единственный союзник в Европе. Желательно, чтобы там сидел какой-нибудь местный Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) с идеей абсолютной отстраненности от РФ. Пообещают особый порядок вступления в ЕС, пряников надают, а там уже и оппозиция в лице Светланы Тихановской сидит. Могут быть провокации, поэтому надо быть настороже, — сказал Дандыкин.

Ранее зампред комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил, что совместная тренировка ядерных сил Минска и Москвы могла подтолкнуть Макрона к телефонному разговору с Лукашенко. По его словам, в Европе понимают, что нужно считаться с теми, кто имеет ядерное оружие.

