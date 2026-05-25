25 мая 2026 в 14:44

«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре

Депутат Толмачев: ЕС недоволен Мадьяром из-за его реалистичной позиции по России

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Европейский союз испытывает серьезное недовольство новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из-за его реалистичной и честной позиции в отношении России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, быстрое разочарование настигло евробюрократов, после того как политик вместо ожидаемой русофобской риторики начал озвучивать очевидные факты.

Как быстро власти Евросоюза разочаровались в свежем премьер-министре Венгрии, а ведь на него русофобы возлагали большие надежды. Разочарование настигло европейцев по очень простой причине: Петер Мадьяр сказал все как есть. Он всего лишь признал правду и озвучил очевидные вещи. Вероятно, его «наниматели» надеялись, что новый венгерский премьер сразу начнет исполнять нужную «заказчикам» песенку. Однако не все идет по их сценарию. Твердолобость ЕС, оголтелая русофобия заставляют Запад называть черное белым, а белое черным. Европу такое поведение ни к чему хорошему не приведет, — сказал Толмачев.

Ранее сообщалось, что попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обернулись провалом. По словам западных журналистов, Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
