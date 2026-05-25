«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ

Евросоюз не располагает достаточными мощностями для усиления противовоздушной обороны Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в ЕС намерены экстренно поставить Киеву комплексы ПВО. По его словам, возможные поставки ракет из Европы в скромных объемах не спасут положение ВСУ.

У [Евросоюза] есть возможность передать [Украине] немецкие комплексы IRIS-T и норвежско-американские NASAMS. Но это системы среднего радиуса действия либо ближнего. Не дальнего. И по баллистике они не работают. По ней может работать франко-итальянский SAMP/T. Однако [о передаче таких комплексов] должны были заявлять французы, а не фон дер Ляйен. Несколько месяцев назад [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) говорил, что [на Украину] будет поставлен новый комплекс, но там тоже существует большая проблема. Просто мощностей не хватает, чтобы производить необходимое количество ракет, — сказал Кнутов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины практически ежемесячно или в течение двух месяцев задействуют порядка 700 ракет. При этом, по словам военного эксперта, в настоящее время компания Lockheed Martin осуществляет производство только 700–750 снарядов ежегодно.

Я допускаю, что какие-то ракеты европейские страны все-таки сняли с боевого дежурства или с хранения и сейчас небольшую партию направят в Киев. Однако по большому счету это ситуацию не спасет. Более того, Lockheed Martin подписал огромный контракт с монархиями Персидского залива практически на 20 лет. По большому счету компания загружена тем, что будет делать ракеты для этих государств. Что-то перепадет Пентагону, а то, что Украине ничего не достанется, — это 100%, — резюмировал Кнутов.

Ранее аналитик Иван Киричевский заявил, что Украина не располагает возможностями для перехвата российских ракет «Орешник». По его словам, в арсенале России может быть порядка 10 таких снарядов. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.