Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 11:50

«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ

Военэксперт Кнутов: у Евросоюза нет мощностей для усиления ПВО Украины

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз не располагает достаточными мощностями для усиления противовоздушной обороны Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в ЕС намерены экстренно поставить Киеву комплексы ПВО. По его словам, возможные поставки ракет из Европы в скромных объемах не спасут положение ВСУ.

У [Евросоюза] есть возможность передать [Украине] немецкие комплексы IRIS-T и норвежско-американские NASAMS. Но это системы среднего радиуса действия либо ближнего. Не дальнего. И по баллистике они не работают. По ней может работать франко-итальянский SAMP/T. Однако [о передаче таких комплексов] должны были заявлять французы, а не фон дер Ляйен. Несколько месяцев назад [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) говорил, что [на Украину] будет поставлен новый комплекс, но там тоже существует большая проблема. Просто мощностей не хватает, чтобы производить необходимое количество ракет, — сказал Кнутов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины практически ежемесячно или в течение двух месяцев задействуют порядка 700 ракет. При этом, по словам военного эксперта, в настоящее время компания Lockheed Martin осуществляет производство только 700–750 снарядов ежегодно.

Я допускаю, что какие-то ракеты европейские страны все-таки сняли с боевого дежурства или с хранения и сейчас небольшую партию направят в Киев. Однако по большому счету это ситуацию не спасет. Более того, Lockheed Martin подписал огромный контракт с монархиями Персидского залива практически на 20 лет. По большому счету компания загружена тем, что будет делать ракеты для этих государств. Что-то перепадет Пентагону, а то, что Украине ничего не достанется, — это 100%, — резюмировал Кнутов.

Ранее аналитик Иван Киричевский заявил, что Украина не располагает возможностями для перехвата российских ракет «Орешник». По его словам, в арсенале России может быть порядка 10 таких снарядов. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Европа
Украина
ВСУ
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД
Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона
Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры
В порту Усть-Луга предотвращен теракт
Малой авиации полностью запретят полеты около Москвы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.