25 мая 2026 в 12:24

Психолог назвала причины сидения в телефоне по ночам

Психолог Морозова: ночная прокрастинация появляется из-за стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ночная прокрастинация появляется из-за высокого уровня стресса, рассказала Lenta.ru психолог Кристина Морозова. Она отметила, что просмотр контента вызывает выброс дофамина.

Специалист объяснила, что выброс таких гормонов приводит к формированию привычки. По ее словам, вечерние отвлекающие занятия помогают добрать положительные эмоции и снизить напряжение.

Психолог подчеркнула, что еще одной причиной может быть нехватка времени в течение дня. Она отметила, что многие продолжают до последнего сидеть в телефоне перед сном, несмотря на физическую усталость.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева рассказала, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.

