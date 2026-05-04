Психолог назвала главную причину возникновения прокрастинации

Практически все люди за свою жизнь сталкивались с прокрастинацией и ее последствиями. Почему она возникает? Причин несколько. Одна из популярных — это нежелание сталкиваться со стрессом или напряжением при выполнении какой-либо задачи. Так человек сознательно или неосознанно оттягивает решение проблемы или уходит в саботаж. Следующая причина — это страх сделать что-то не так или получить в итоге не тот результат, который ожидался, — сказала Лазарева.

По ее словам, ключевой совет по преодолению прокрастинации заключается в том, чтобы перестать зацикливаться на грандиозном результате. Психолог добавила, что «аппетит приходит во время еды», поэтому важно сделать первый шаг, даже если он будет очень маленьким.

Ранее психолог Оливия Косс рассказала, что прокрастинация и внутренний саботаж — это то, как человеческий мозг уходит от тревоги и ответственности. По ее словам, данное состояние нередко является следствием выгорания или перфекционизма.