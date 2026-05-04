04 мая 2026 в 07:15

Психолог назвала главную причину возникновения прокрастинации

Психолог Лазарева: прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.

Практически все люди за свою жизнь сталкивались с прокрастинацией и ее последствиями. Почему она возникает? Причин несколько. Одна из популярных — это нежелание сталкиваться со стрессом или напряжением при выполнении какой-либо задачи. Так человек сознательно или неосознанно оттягивает решение проблемы или уходит в саботаж. Следующая причина — это страх сделать что-то не так или получить в итоге не тот результат, который ожидался, — сказала Лазарева.

По ее словам, ключевой совет по преодолению прокрастинации заключается в том, чтобы перестать зацикливаться на грандиозном результате. Психолог добавила, что «аппетит приходит во время еды», поэтому важно сделать первый шаг, даже если он будет очень маленьким.

Ранее психолог Оливия Косс рассказала, что прокрастинация и внутренний саботаж — это то, как человеческий мозг уходит от тревоги и ответственности. По ее словам, данное состояние нередко является следствием выгорания или перфекционизма.

Life Style
психологи
психология
советы
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

