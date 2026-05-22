Пострадавшим при атаке ВСУ на колледж в ЛНР потребовалась помощь психологов Психологи МЧС работают на месте обрушения общежития в Старобельске

Психологи МЧС оказывают поддержку семьям пострадавших в Старобельске, сообщили в пресс-службе ведомства. В ночь на 22 мая в результате комбинированного массированного удара БПЛА произошло обрушение здания.

На месте происшествия работают психологи МЧС. Семьям пострадавших оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка, — рассказали в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, в ЛНР могли погибнуть четыре человека. В момент удара в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По словам Лантратовой, под завалами могут находиться люди.

До этого помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что восемь пострадавших от удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития колледжа временно остановили из-за угрозы повторного удара Вооруженных сил Украины.