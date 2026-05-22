Россиянам рассказали, сколько работников трудятся неофициально

22 мая 2026 в 12:17

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В неофициальном секторе экономики заняты миллионы россиян, заявил KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Он отметил, что такие люди находятся в уязвимой позиции.

В неформальном секторе экономики заняты миллионы наших сограждан, которые находятся вне юридического поля: они лишены полноценного пенсионного обеспечения, возможности кредитования, — рассказал Остапкович.

Экономист подчеркнул, что такие граждане есть в любой стране. По его словам, в России доля таких работников не превышает 10% от официально занятых.

Ранее экономист Юрий Шедько заявил, что неофициальные доходы могут стать препятствием для одобрения ипотеки в 2026 году. Он отметил, что общая доля отказов на рынке розничного кредитования увеличится на 5–10%.

